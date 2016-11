TNT-Serie 20:15 bis 21:00 Arztserie Grey's Anatomy Absturz USA 2011 16:9 Merken Das Flugzeug ist mit dem Ärzteteam an Bord abgestürzt: Arizonas Bein ist mehrfach gebrochen, Pilot Jerry hat eine Halswirbelsäulenfraktur und Cristina hat sich die Schulter ausgerenkt. Meredith und Cristina finden Lexie, die unter einem Flugzeugteil eingeklemmt liegt. Mark und Cristina versuchen es zu heben, doch es ist zu schwer. Da keine Hilfe in Sicht ist, scheint die Situation hoffnungslos. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Patrick Dempsey (Dr. Derek Shepherd) Kim Raver (Dr. Teddy Altman) Eric Dane (Dr. Mark Sloan) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Rob Corn Drehbuch: Debora Cahn Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux