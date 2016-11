TNT-Serie 05:20 bis 06:10 Mysteryserie Pretty Little Liars Flucht aus New York USA 2014 16:9 Merken Ezra konnte zwar die Mädchen auf dem Hochhaus in New York retten, wurde dabei aber selbst angeschossen und wird ins Krankenhaus eingeliefert. Um ihn vor A zu schützen, bleibt Aria bei ihm auf der Station, während Alison und die anderen versuchen, A eine Falle zu stellen. Detective Holbrook verstärkt seine Suche nach den Mädchen und Mona ist wenig erfreut, dass Alison nicht tot ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Shay Mitchell (Emily Fields) Janel Parrish (Mona Vanderwaal) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Norman Buckley Drehbuch: I. Marlene King Kamera: Larry Reibman