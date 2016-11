RTL Passion 05:30 bis 06:00 Familienserie Alles was zählt Classics D 2010 Merken Simone ist schockiert über die ausgedruckte E-mail. Sie konfrontiert Maximilian, dass er dahinter steckt, doch Maximilian leugnet den Vorwurf. Simone erkennt die Lüge und sie muss befürchten, dass Jenny doch tot sein könnte. Maximilian ahnt nichts von Rafaels fieser Intrige und vermutet Lena hinter dem Verrat. Ben wird aufgrund von Isabelles kritischem Zustand von Schuldgefühlen geplagt. Ingo rät Ben einfühlsam, die Schuld nicht bei sich zu suchen. Er erinnert ihn aber auch an Katja, deren Gefühle er nicht außer acht lassen sollte. Irgendwann müsse er einer der beiden Frauen wehtun. Ben macht Ingo entschlossen klar, dass er sich längst für eine Frau entschieden habe. Franziska und Florian sind jetzt ein Paar. Florian hofft auf Sex mit ihr in der Silvesternacht. Doch Franziska gehen Florians eindeutige Absichten zu schnell. Sie traut sich jedoch nicht, es ihm offen zu sagen und nutzt eine Störung durch Deniz und Roman, um sich zu entziehen. Roman merkt, dass Franziska etwas verheimlicht und erfährt, dass sie noch Jungfrau ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) André Dietz (Ingo Zadek) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Annette Herre Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser