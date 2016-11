Die Brüder und Bahnpolizisten John und Charlie lieben dieselbe Frau und teilen denselben Traum: den Geldtransport auszurauben, der jede Nacht die Einnahmen aller Stationen der New Yorker U-Bahn einsammelt. Der Zug gilt als absolut überfallssicher, doch eines nachts sitzen die beiden Cops in dem Millionen-Zug, der führerlos und ohne Bremsen durchs U-Bahnnetz donnert. In Google-Kalender eintragen