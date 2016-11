Marine-Offizierin Jordan O'Neil darf als erste Frau am Rekrutentraining der Eliteeinheit der Navy-Seals teilnehmen. Die Tatsache, dass viele ihrer männlichen Kollegen dieses Training nicht durchstehen, spornt die junge Frau nur noch mehr an. Hoch motiviert erträgt sie sogar die physischen und psychischen Grausamkeiten ihres sadistischen Ausbilders. Doch der wahre Kampf steht ihr noch bevor. In Google-Kalender eintragen