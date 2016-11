kabel eins 05:10 bis 05:55 Krimiserie Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen Per Anhalter in den Tod USA 2003 Merken Detective Rush öffnet erneut die Akten eines Mordfalles, der sich 1997 ereignete: Ein Anhalter wurde in der Nähe von Atlantic City tot aufgefunden. Rush glaubt, dass der Tramper, Matt Mills, damals einen größeren Casinogewinn bei sich hatte und von einem Trucker umgebracht wurde, der mehrere Anhalter auf seiner Route getötet hat. Doch ihre Recherchen ergeben, dass der Ermordete selbst auch eine kriminelle Vergangenheit hatte und die Tat möglicherweise ein Racheakt war ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Det. Lilly Rush) Danny Pino (Det. Scott Valens) John Finn (Lt. John Stillman) Jeremy Ratchford (Det. Nick Vera) Thom Barry (Det. Will Jeffries) Chris Beckwith (Matt Mills) Pat Destro (Beth Mills) Originaltitel: Cold Case Regie: Marita Grabiak Drehbuch: Sean Whitesell Kamera: Eric Schmidt Musik: Michael A. Levine Altersempfehlung: ab 12