Actionserie Die Rettungsflieger Folge: 66 Frischer Wind im Rettungszentrum D 2004 Sabine ist ins Rettungszentrum eingezogen und mischt Blanks Vorstellung vom Kasernenleben ordentlich auf. Bis zum ersten Krach ist es nur eine Frage der Zeit. Zwei Einsätze müssen die Rettungsflieger in dieser Folge fliegen. Einmal zum Hamburger Hafen, um einem waghalsigen Verliebten zu helfen. Beim nächsten Einsatz geht es um Leben und Tod. Der kleine Oliver erleidet einen Stromschlag in der Badewanne. Tom, der mit seinem Internetschwarm Nadja eine nächtliche Sause durch Hamburg gemacht hat, ist vom Turm eines russischen U-Boots im Hamburger Hafen gestürzt. Die beiden hatten sich gerade erst persönlich kennengelernt. Toms virtuelle Briefe haben aber mehr versprochen als seine "leibhaftige Erscheinung". Um bei Nadja doch noch zu landen, wollte Tom die Kapitänsmütze aus dem U-Boot stibitzen. Tom wird ins Bundeswehrkrankenhaus gebracht, und der Kapitän des U-Boots schenkt Nadja seine Mütze. Nicht nur, dass Tom mit einem Beinbruch davongekommen ist, er scheint berechtigte Hoffnung zu haben, dass er Nadja doch noch erobern kann. Gerade noch rechtzeitig kann der Hubschrauber landen und Sabine die lebenserhaltenden Maßnahmen anwenden, um den kleinen Oliver zu retten. Das Kind wird nach der Erstversorgung auf dem schnellsten Weg ins Krankenhaus geflogen. Schauspieler: Nicolas König (Jens Blank) Oliver Hörner (Jan Wollcke) Marlene Marlow (Sabine Petersen) Rainer Sellien (Paul Reinders) Pierre René Müller (Gefreiter Homann) Julia Grimpe (Evi Reinders) Ursula Heyer (Annemarie Petersen) Originaltitel: Die Rettungsflieger Regie: Guido Pieters Drehbuch: Josh Goldberg Kamera: Helge Peyker Musik: Axel Donner