TNT Comedy 02:45 bis 03:05 Comedyserie The Detour Richtig ist richtig USA 2016 16:9 Merken Endlich kommen die Parkers in Fort Lauderdale an, wo sie die ganze Wahrheit über Nates Versuch erfahren, seinen alten Job zurückzubekommen. Bei einer Rennstrecke in der Nähe gibt es zum ersten Mal Anlass zur Hoffnung, dass die ganze Geschichte für Nate gut ausgehen könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Jones (Nate) Natalie Zea (Robin) Ashley Gerasimovich (Delilah) Liam Carroll (Jared) Mary Grill (Federal Agent) Jenna Bryant (Rebecca) Wayne Caparas (Lobsong) Originaltitel: The Detour Regie: Jeff Tomsic Drehbuch: Brennan Shroff Kamera: Joe Kessler

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 364 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:05 bis 05:00

Seit 179 Min. Deutschland tanzt

Show

ProSieben 00:50 bis 04:15

Seit 134 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 94 Min.