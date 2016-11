TNT Comedy 23:55 bis 00:05 Trickserie Robot Chicken Werwolf vs. Einhorn USA 2007 16:9 Merken Die Mannschaft der Serie Robot Chicken ist zurück! Während die Retter der Erde ihre Grenzen akzeptieren, erkennt Transformer Soundwave, dass er ein bisschen überholt ist. Gouverneur Schwarzenegger stellt indes gemeinsam mit Dora und Speedy Gonzales, der schnellsten Maus von Mexiko, Recherchen über die Hintergründe für illegale Einwanderung an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Robot Chicken Regie: Chris McKay Drehbuch: Mike Fasolo, Douglas Goldstein, Mike Fasolo, Douglas Goldstein, Seth Green , Tom Root, Matthew Senreich, Kevin Shinick, Zeb Wells Kamera: Jeff Gardner Altersempfehlung: ab 16