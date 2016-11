TNT Comedy 17:50 bis 18:15 Comedyserie Two and a Half Men Eine Leiche zur Hochzeit USA 2008 16:9 Merken Bei der Hochzeitsfeier von Evelyn und Teddy beschliessen Charlie und Courtney kurzerhand, dass sie auch heiraten wollen. Zur Feier des Tages schleichen sie sich in Charlies Zimmer, um sich ein wenig zu vergnügen. Dort sind sie jedoch nicht alleine - Charlie und Courtney teilen das Bett mit einer Leiche. Bei dem Toten handelt es sich um Teddy, den die beiden mit heruntergezogenen Hosen finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Holland Taylor (Evelyn Harper) Robert Wagner (Teddy Leopold) Jenny McCarthy (Courtney) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Jeff Melman Drehbuch: Sarah Goldfinger, Evan Dunsky Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 6