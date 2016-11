History 00:00 bis 00:55 Dokumentation Anne Frank und die Kinder des Krieges D 2015 Stereo 16:9 Merken Zu Hunderttausenden gerieten auch Kinder in die Todesmaschinerie des organisierten Rassenwahns der Nazis. Zu ihnen zählte das jüdische Mädchen Anne Frank. Ihr Tagebuch ist das eindrucksvolle Zeugnis eines Überlebenswillens in Zeiten, in denen Vernichtung und Tod allgegenwärtig waren. Im März 1945, unmittelbar vor der Befreiung durch die Briten, starb Anne Frank im KZ Bergen-Belsen an Typhus. Andere Kinder, wie der spätere Regisseur Roman Polanski, überstanden die Hölle der NS-Lager. Stellvertretend für eine ganze Generation schildern er und weitere Überlebende das Leid der Kinder im Holocaust. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Anne Frank und die Kinder des Krieges Altersempfehlung: ab 12