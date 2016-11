History 20:15 bis 21:00 Dokusoap Die Legende der Superstition Mountains Die Schatzkarte USA 2014 Stereo 16:9 Merken Ausgestattet mit einem neuen Hinweis, der den Standort der berühmten "Lost Dutchman" Mine zutage fördern könnte, führt der erfahrene Schatzsucher Wayne ein Team auf der Suche nach Amerikas tödlichstem Schatz in die Superstition Mountains in Arizona. Was sie dort entdecken, könnte Wayne endlich auf die richtige Spur bringen, dieses 150 Jahre alte Rätsel zu lösen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Legend of the Superstition Mountains Altersempfehlung: ab 12

