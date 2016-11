History 14:45 bis 15:10 Dokusoap Die Werkstatt-Helden Alter Hengst USA 2014 Stereo 16:9 Merken Danny und sein Team fahren zum Las Vegas Speedway, um das 50. Jubiläum des Ford Mustang zu feiern. Dort bekommt Danny die seltene Gelegenheit, auf dem Beifahrersitz eine Probefahrt in einem der neuesten Projekte von Shelby zu machen. Später übernimmt Danny die Arbeit an einem 1986er Chevy, den er für einen guten Preis verkaufen will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ryan Evans (Himself - Fabricator) Danny Koker (Himself) Originaltitel: Counting Cars Altersempfehlung: ab 12