History 08:30 bis 09:20 Dokumentation Down East Dickering - Die Anzeigenjäger Marke Eigenbau USA 2014 Stereo 16:9 Merken Tony und Codfish beginnen ihre Woche mit einem großen Wurf: Sie erzielen 1.500 Dollar für eine alte Soda-Maschine und ein Werbeschild. Am liebsten wollen sie das Bargeld für etwas ausgeben, mit dem sie noch mehr Gewinn machen können. Unterdessen vermittelt Clint Bruce einen gutbezahlten Job. Er soll einen heruntergekommen Truck in einen Laster verwandeln, den ein Freund für einen Job in Alaska nutzen will. Der Haken ist nur, dass er das Fahrzeug schon in einer Woche benötigt. Turtle will sich währenddessen selbst ein Gewehr bauen, um in einem Schießwettbewerb gegen seine Freunde anzutreten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Down East Dickering Altersempfehlung: ab 12

