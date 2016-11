Syfy 20:15 bis 20:40 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Die Dunkelheit von Umbara USA 2011 Stereo 16:9 Merken Endlich ist es den Truppen der Republik unter dem Kommando von Anakin gelungen, die Bollwerke der Separatisten zu überwinden und auf Usambara zu landen. Während Obi-Wan und Anakin noch Pläne schmieden, wie sie auch noch die Hauptstadt Usambaras erobern könnten, wird Anakin nach Coruscant abberufen. Sein Kommando übernimmt Jedi-Meister Pong Krell. Der macht sich jedoch unter den republikanischen Truppen keine Freunde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Steward Lee Drehbuch: George Lucas, Matt Michnovetz