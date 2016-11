Syfy 08:40 bis 09:25 SciFi-Serie Star Trek: Enterprise Das auserwählte Reich USA 2004 Stereo 16:9 Merken Als die Enterprise auf ein in Not geratenes Schiff stößt, holt Archer (Scott Bakula) deren Besatzung kurzerhand an Bord. Was er nicht ahnt: D'Jamat, der Captain des fremden Schiffes, hat in Wahrheit nur die Absicht, die Enterprise einzunehmen. Er droht damit, seine Crew zu töten, wenn Archer nicht kooperiert. Zur Demonstration lässt er sogar einen seiner Männer Selbstmord begehen, wobei auch ein Mitglied der Besatzung der Enterprise ums Leben kommt. Archer sieht keinen anderen Ausweg, als sein Schiff an D'Jamat zu übergeben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Captain Jonathan Archer) John Billingsley (Dr. Phlox) Jolene Blalock (Subcommander T'Pol) Dominic Keating (Lieutenant Malcolm Reed) Anthony Montgomery (Ensign Travis Mayweather) Linda Park (Ensign Hoshi Sato) Connor Trinneer (Ensign Hoshi Sato) Originaltitel: Star Trek - Enterprise Regie: Roxann Dawson Drehbuch: Manny Coto Kamera: Marvin V. Rush Musik: Paul Baillargeon

