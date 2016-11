FOX 23:50 bis 00:45 Krimiserie Death in Paradise Späte Reue GB, F 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Dwayne wird mit einem besonders persönlichen Fall konfrontiert, als sein alter Mentor Cedric tot aufgefunden wird. Zunächst deutet alles auf einen natürlichen Tod hin: Wäre da nicht die Tatsache, dass Dwayne während Cedrics Beisetzung eine SMS vom Handy des Verblichenen erhält: "Ich wurde ermordet!" Die Ermittlungen laufen alsbald auf Hochtouren. Nebenbei treibt Inspektor Goodman seine Nachforschungen über die mysteriöse Kraft der Liebe voran. Ganz nach dem Motto "Liebe geht durch den Magen" erprobt er die kulinarische Verführung mittels Hackfleischauflauf... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joséphine Jobert (DS Florence Cassell) Kris Marshall (DI Humphrey Goodman) Danny John-Jules (Officer Dwayne Myers) Tobi Bakare (Officer JP Hooper) Tony Armatrading (Dr. Ivann Tate) Burt Caesar (Father Floyd Lynch) Joan Hooley (Mrs. Garcia) Originaltitel: Death in Paradise Regie: Audrey Cooke Drehbuch: Emma Goodwin Kamera: Mark Partridge Musik: Magnus Fiennes