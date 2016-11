FOX 21:00 bis 21:55 Krimiserie Death in Paradise Ein stummer Zeuge GB, F 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Auf Detective Inspector Humphrey Goodman und sein Team wartet ein höchst komplexer Fall: Ein millionenschwerer Yachtbesitzer wurde während einer Exkursion auf seinem Boot brutal ermordet - und alle potenziellen Verdächtigen befanden sich zur Tatzeit beim Tauchen. Während die Ermittlungen die Crew ordentlich auf Trab halten, sorgt Humphreys neues Hobby für Irritation. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joséphine Jobert (DS Florence Cassell) Kris Marshall (DI Humphrey Goodman) Danny John-Jules (Officer Dwayne Myers) Don Warrington (Commander Selwyn Patterson) Elizabeth Bourgine (Catherine Bordey) Tobi Bakare (Officer JP Hooper) Julian Ovenden (Dan Hagen) Originaltitel: Death in Paradise Regie: Edward Bennett Drehbuch: Robert Thorogood Kamera: Mark Partridge Musik: Magnus Fiennes

