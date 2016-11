ARTE 23:25 bis 00:05 Krimiserie Norskov DK 2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Martin trifft sich mit Oliver und beichtet, dass er sein Vater ist. Gleichzeitig bittet er Oliver um vorläufiges Stillschweigen gegenüber der Öffentlichkeit, um sich erst in Ruhe gegenseitig kennenlernen zu können. Tom und sein Team hätten die Möglichkeit, zwei Kriminelle des Drogenrings festzunehmen. Sie entscheiden sich jedoch, die Ermittlungen fortzuführen, um an den Kopf der Bande zu gelangen. Den Kommissaren wird dafür ein weiterer Monat Ermittlungszeit gewährt. Zum ersten Mal haben Tom und Brammer das Gefühl, in dem Fall die Oberhand zu bekommen bis einer der Verdächtigen plötzlich das Sommerhaus, das als Drogenlager dient, räumt und verschwindet. Martin scheint als Bürgermeister Norskovs Rettung zu sein, weil sich der Klimahafen als großer Erfolg abzeichnet. Die Bauarbeiten können endlich beginnen, und eine Festgemeinde versammelt sich anlässlich des ersten Spatenstichs. Martin sichert Bondy für dessen Unterstützung Teile des Entwicklungsprojekts zu und vertraut ihm an, dass er der Vater Olivers ist. Die beiden alten Freunde stehen sich jetzt näher als je zuvor. Währenddessen entdeckt Tom bei der Sichtung des Materials einer Überwachungskamera etwas, das er nicht so schnell vergessen wird - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Levin (Tom Noack) Claus Riis Østergaard (Martin Kierkegaard) Jacob Ulrik Lohmann (Casper "Bondy" Bondesen) Anne Sofie Espersen (Jackie) Henrik Birch (Steen Brammer) Mathias Käki Jørgensen (Oliver) Mette Marckmann (Ulla Hjort) Originaltitel: Norskov Regie: Birgitte Stærmose Drehbuch: Per Daumiller, Simon Oded Weil, Ina Bruhn Kamera: Jørgen Johansson Musik: Kristian Eidnes Andersen