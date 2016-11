ARTE 17:05 bis 18:00 Reportage ARTE Reportage Spezial Donald Trump - US-Präsident Spezial: Donald Trump - US-Präsident / Frankreich: Die Menschen-Schmuggler / Frankreich: Nicht Mädchen, nicht Junge F 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken (1): Frankreich: Die Menschen-Schmuggler Jeden Tag versuchen hunderte Migranten von Calais aus den Kanal nach England zu überqueren, versteckt im Zug, im Lastwagen oder im Kofferraum - Das Gesetz von Angebot und Nachfrage gilt auch hier, deshalb hat sich ein Schwarzmarkt etabliert, fest in den Händen der Mafia, für die Frauen und Männer, die Frankreich illegal verlassen wollen: Diese professionellen Menschenschmuggler werben ohne jeden Skrupel unwissende Amateure an, um ihre "Kunden" über die Grenze zu bringen. Die Angesprochenen sind Touristen, Studenten, Arbeitslose, Familienväter oder -Mütter, alle bereit, ein paar tausend Euro zu verdienen für eine vermeintlich gute Tat ohne großes Risiko erwischt zu werden. Sie wissen nicht, dass Menschenschmuggel ein Verbrechen ist, je nach Schwere der Schuld droht mindestens eine hohe Geldstrafe oder bis zu fünf Jahre Gefängnis. Und immer mehr werden dabei erwischt. Alleine 2015 haben die Richter von Boulogne-sur-Mer über 300 "Menschenschmuggler" verurteilt zweimal mehr als noch zwei Jahre zuvor. (2): Frankreich: Nicht Mädchen, nicht Junge Wenn ein Kind auf die Welt kommt, dann fragen alle als erstes: Mädchen oder Junge? Manche Eltern können darauf keine klare Antwort geben. Weder Mädchen noch Junge, etwas von beidem oder irgendwo dazwischen das nennt man intersexuell, wenn ein Mensch genetisch und/oder körperlich und hormonell zwischen beiden Geschlechtern steht. Bei der Geburt ist das häufig ein schwerer Schock für die Eltern, vielen fällt es schwer, darauf zu warten und zu vertrauen, dass ihr Kind später einmal selber entscheiden wird, ob es sich männlich, weiblich oder dazwischen fühlt. Juristisch gibt es ein "Zwischen-den-Geschlechtern" in Frankreich nicht. Dort werden auch deshalb jedes Jahr 2.000 intersexuell geborene Kinder chirurgisch "korrigiert" zum Jungen oder Mädchen "beschnitten" das ist dann irreversibel. Vincent Guillot ist intersexuell, seine Eltern entschieden, Vincent soll ein Junge sein. Heute als Erwachsener ist er damit nicht einverstanden, er fühlt sich seelisch zwischen den Geschlechtern, doch körperlich ist er zum Jungen operiert worden. Vincent kämpft für die juristische Anerkennung der Intersexuellen in Frankreich und gegen die Korrektur seiner Natur durch die Ärzte er fühlt sich als ein Opfer staatlich verordneter Folter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Arte reportage