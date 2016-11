ARTE 08:40 bis 09:35 Reportage 360° Geo Reportage Postbote im Himalaya D, F 2007 Stereo 16:9 Live TV Merken "360°Geo Reportage" begleitet den Postboten Dilip Kumar und seine Familie durch ihren harten und dennoch heiteren Alltag im Himalaya, in dessen Abgeschiedenheit sich viele tibetische Traditionen bewahrt haben. Um den 300 Einwohnern des Dorfes Dankhar den beschwerlichen Weg zum Postamt im Tal zu ersparen, gibt es Dilip Kumar, den Postboten des Himalaya. Er bringt den Leuten auch Briefmarken, Umschläge und Geld persönlich vorbei. Da die meisten Analphabeten sind, liest er ihnen Briefe vor und setzt Antwortschreiben auf.Zwischen den Postgängen hilft er seiner Frau auf den Feldern an den steilen Hängen. Nur durch ein ausgeklügeltes Bewässerungssystem kann das karge Land hier überhaupt nutzbar gemacht werden, denn die Region Spiti ist eine Bergwüste. Doch dann regnet es auf einmal so viel, dass es zu Erdrutschen kommt. Dilip Kumar weiß nicht, worum er sich mehr Sorgen machen muss: um seine Post, die Ernte oder um seine langersehnte Pilgerfahrt zum Dalai Lama, der in einem nahen Dorf vorspricht.An kaum einem anderen Ort im einstigen Königreich Spiti ist das Leben beschwerlicher als im Dorf Dankhar. Doch gerade wegen seiner schwer zugänglichen Lage konnte sich vieles bewahren, das andernorts längst verschwunden ist: eine traditionelle Medizin und vorbuddhistische Zeremonien wie das Erntefest, bei dem ein Dorfgott in Erscheinung tritt. Trotzdem wäre Dilip Kumar froh, wenn wenigstens einige seiner sechs Töchter in eine andere Region heiraten würden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 360° - Geo Reportage Regie: Ines Possemeyer

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:00 bis 13:10

Seit 116 Min. Alpenpanorama

Kamerafahrt

3sat 07:30 bis 09:00

Seit 86 Min. Godzilla

SciFi-Film

RTL II 07:30 bis 10:00

Seit 86 Min. Unforgettable

Krimiserie

kabel eins 08:05 bis 09:00

Seit 51 Min.