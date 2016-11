Disney XD 17:40 bis 18:05 Jugendserie Crash & Bernstein Crashus Maximus USA 2013 Stereo Dolby 16:9 HDTV Merken Wyatt und Crash bereiten ein wichtiges Referat für den Geschichtsunterricht vor, als Crash plötzlich von einem Blitz getroffen wird, was ihm verschiedene Persönlichkeiten verschafft. Wyatts Schwestern freunden sich mit unterschiedlichen Persönlichkeiten von Crash an. Aber Wyatt findet eine Inspiration für sein Referat, als Crash sich in einen römischen Gladiator verwandelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cole Jensen (Wyatt Bernstein) Landry Bender (Cleo) Mary Birdsong (Mel) Amy Farrington (Ms. Harris) Mckenna Grace (Jasmine) Oana Gregory (Amanda) Aaron R Landon (Pesto) Originaltitel: Crash & Bernstein Regie: Sean Mulcahy Drehbuch: Eric Friedman Kamera: Gary W. Scott Musik: Jamie Dunlap