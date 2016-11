Animal Planet 22:30 bis 23:15 Dokumentation Gebissen! Wenn dir eine Stunde bleibt Angriff der Klapperschlange USA 2008 Merken Joseph Schmidt wird bei einem Zeltausflug mit Freunden von einer Great Bassin-Klapperschlange gebissen. Die Tiere können eine Länge von 1,30 Meter erreichen, und ihr Gift setzt im menschlichen Körper eine gefährliche Kettenreaktion in Gang: Schon wenige Minuten nach der Attacke spürt Joseph die verheerende Wirkung der toxischen Substanzen. Seine Finger sind stark angeschwollen und schwarz verfärbt. Im Krankenhaus stellen die Ärzte fest, dass das Gewebe in Josephs Hand sukzessive vom Schlangengift zersetzt wird. Er schwebt in akuter Lebensgefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: I Was Bitten