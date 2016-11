Animal Planet 11:55 bis 12:40 Dokusoap Der Pool-Profi Feuer und Wasser USA 2014 Merken Tony und seine Frau Mary wohnen in Penryn, Nordkalifornien, auf einem zwei Hektar großen Grundstück mit geschwungenen Hügeln und herrlichen Zedern. Dort züchten sie Rinder, Ziegen und Hühner. Was fehlt, ist ein Swimmingpool, in dem sich der Feuerwehrmann nach seinen harten 40-Stunden-Schichten mit der Familie erholen kann. Den wollte das Ehepaar ursprünglich selber bauen, doch das Projekt ging gründlich daneben. Anthony Archer-Wills und seine Helfer verwandeln die halbfertige Schlammgrube in eine Bio-Oase mit Pflanzen und Wasserfällen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Pool Master