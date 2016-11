National Geographic Wildlife 17:40 bis 18:30 Dokumentation Cesar Millan: Auf den Hund gekommen Rosies Weg ins Glück E 2013 2016-11-13 06:25 Stereo 16:9 HDTV Merken Cesar Millan kümmert sich diesmal um Staffordshire Bullterrier Rosie, die schon in mehreren Tierheimen war und dabei einige schlechte Angewohnheiten entwickelt hat. Trotz dieser Probleme ist sie eigentlich eine süße und liebenswerte Hündin. Cesar versucht, Rosie dabei zu helfen, ihre schlechten Angewohnheiten abzulegen, stellt sie drei verschiedenen Familien vor, die alle bereit sind, Rosie in ihrem Zuhause aufzunehmen. Nachdem er jede Familie besucht und genau überprüft hat, muss Cesar entscheiden, zu wem Rosie am besten passt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Cesar Millan's Leader of the Pack