National Geographic Wildlife 08:45 bis 09:30 Dokumentation Indiens verlorene Schätze Kiplings Paradies GB 2016 2016-11-13 15:15 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Westghats zählen zu den artenreichsten Regionen der Welt. Das Gebirge im Westen des Landes gilt als die Geburtsstätte der meisten endemischen Tierarten Indiens. Diese Folge von "Indiens verlorene Schätze" taucht ein in das Herz des dichten Urwaldes am Fuße der Westghats. Unter seinen mächtigen Baumkronen leben die Wildlife-Helden, die einst als Vorlage für eine fantastische Erzählung dienten: die Tiger, Affen und Bären aus Rudyard Kiplings "Dschungelbuch". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: India's Lost Worlds

