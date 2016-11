National Geographic 08:50 bis 09:45 Dokumentation Generäle auf dem Schlachtfeld Stalingrad GB 2009 Dolby 16:9 Merken Mit dem 22. Juni 1941 tritt der Zweite Weltkrieg in eine neue Phase ein: Hitler-Deutschland überfällt die Sowjetunion. Der erwartete Blitzkrieg mit einem raschen deutschen Sieg über die Rote Armee bleibt allerdings aus. Im Dezember wird die Wehrmacht vor den Toren Moskaus gestoppt. Trotzdem geht die Offensive nach dem ersten russischen Winter im folgenden Jahr weiter. Hitler erklärt die an der südlichen Wolga gelegene Stadt Stalingrad zum strategisch zentralen Ziel. Hier bahnt sich Ende 1942 eine Entscheidungsschlacht an. Auf deutscher Seite agiert die 6. Armee unter dem erfahrenen General Friedrich Paulus. Die russischen Operationen leitet der Oberbefehlshaber der 62. Armee Wassili Iwanowitsch Tschuikow. In der eisigen Trümmerlandschaft der nahezu vollständig zerstörten Großstadt liefern sich Deutsche und Russen über Monate eine der grausamsten Schlachten aller Zeiten. Schließlich kesseln Tschuikows Truppen die von den Deutschen besetzte Stadt ein. Tag für Tag dezimieren Heckenschützen und Hunger die Zahl der Landser. Als Paulus Ende Januar an Hitler meldet, dass Stalingrad nicht mehr zu halten sei, ernennt der Diktator ihn zum Generalfeldmarschall und erwartet gleichzeitig dessen Selbstmord. Nun muss Paulus eine Entscheidung fällen: Er kapituliert am 31. Januar 1943 und begibt sich mit 110.000 überlebenden Soldaten in russische Gefangenschaft. Bis dahin hat die Schlacht von Stalingrad auf beiden Seiten rund zwei Millionen Menschen das Leben gekostet. Jetzt beginnt die nächste Phase in der Geschichte des Zweiten Weltkrieges... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nicholas Rowe (Narrator) Simon Mayall (Himself) Vasiliy Chuikov (Himself) Adolf Hitler (Himself) Friedrich Paulus (Himself) Bob Podesta (Himself - Expert) Crispin Swayne (Himself) Originaltitel: Generals at War

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:00 bis 13:10

Seit 118 Min. Alpenpanorama

Kamerafahrt

3sat 07:30 bis 09:00

Seit 88 Min. Godzilla

SciFi-Film

RTL II 07:30 bis 10:00

Seit 88 Min. Unforgettable

Krimiserie

kabel eins 08:05 bis 09:00

Seit 53 Min.