13th Street 22:40 bis 00:15 Thriller Mörderische Ferien USA 2010 Stereo 16:9 Die jungen und abenteuerlustigen US-Amerikanerinnen Stephanie (Amber Heard) und Ellie (Odette Annable) reisen nach Argentinien, um das Land mit dem Fahrrad zu erkunden. Den letzten Abend ihrer Tour feiern sie in einem kleinen Ort. Von dort wollen sie am nächsten Tag mit dem Bus Richtung Flughafen aufbrechen. Doch nach einem belanglosen Streit am Abend trennen sich die beiden, und Ellie verschwindet spurlos. Der Amerikaner Michael (Karl Urban) bietet Stephanie seine Hilfe an. Wie sich bald herausstellt, verfolgt er jedoch eigene Ziele. Schauspieler: Amber Heard (Stephanie) Odette Yustman (Ellie) Karl Urban (Michael) Adriana Barraza (Rosamaria) César Vianco (Calvo) Michel Noher (Chucho) Luis Sabatini (Luca) Originaltitel: And Soon the Darkness Regie: Marcos Efron Drehbuch: Jennifer Derwingson, Marcos Efron Kamera: Gabriel Beristain Musik: tomandandy Altersempfehlung: ab 16