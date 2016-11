13th Street 22:15 bis 22:40 Filme Pistenzauber D 2016 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Herberth (Michael Thomas) ist pleite. Mit "Yoga & Snow"-Kursen wollte er im Skigebiet groß durchstarten, doch die Konkurrenz war schneller. Zusammen mit dem jungen Skilehrer Max (David Miesmer) bringt er an seinem letzten Arbeitstag aus Versehen einen Skifahrer um. Da Herberth Gewissensbisse plagen, möchte er den Unfall am nächsten Tag anzeigen. Doch schnell wird ihm klar, dass sie nicht mehr die einzigen sind, die von dem Toten wissen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Thomas (Herberth) David Miesmer (Max) Originaltitel: Pistenzauber Regie: Korbinian Dufter Altersempfehlung: ab 16