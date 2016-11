13th Street 17:45 bis 18:35 Krimiserie Criminal Minds Rivalen USA 2006 Stereo 16:9 Merken Das BAU-Team erhält Verstärkung durch Special Agent Emily Prentiss (Paget Brewster). Gideon (Mandy Patinkin) und Hotchner (Thomas Gibson) sind der Meinung, dass ihr der Job aufgrund ihrer Beziehungen als Dipolmatentochter und nicht wegen ihrer Fähigkeiten zugesprochen wurde. Das versucht Prentiss während einer Ermittlung in St. Louis zu widerlegen - dort kämpfen zwei Serienkiller in einem skrupellosen Wettstreit gegeneinander. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mandy Patinkin (Jason Gideon) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Paget Brewster (Emily Prentiss) Shemar Moore (Derek Morgan) Thomas Gibson (Aaron "Hotch" Hotchner) A. J. Cook (Jennifer "JJ" Jareau) Keith Carradine (Frank Breitkopf) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Gloria Muzio Drehbuch: Debra J. Fisher, Erica Messer Kamera: Greg St. John Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon, Mark Mancina Altersempfehlung: ab 16