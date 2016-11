13th Street 14:30 bis 15:20 Krimiserie Criminal Minds Der Lockvogel USA 2006 Stereo 16:9 Merken In Ohio geht ein Serienvergewaltiger um. Trotz DNS-Spuren können die Ermittler ihn nicht identifizieren. Als die Profiler in einer Befruchtungsklinik eine Verbindung zwischen den Fragebögen und den Opfern bemerken, vermuten sie den Täter innerhalb der Klinik. Elle (Lola Glaudini) spielt den Köder und setzt damit ihre Karriere und ihr Leben aufs Spiel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mandy Patinkin (Jason Gideon) Lola Glaudini (Elle Greenaway) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) A. J. Cook (Jennifer Jareau) Meredith Monroe (Haley) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Tim Matheson Drehbuch: Chris Mundy Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon, Mark Mancina Altersempfehlung: ab 16