13th Street 11:25 bis 12:10 Krimiserie Navy CIS: L.A. Lücken im System USA 2014 Stereo 16:9 Der Computerexperte Ira, ein alter Freund von Eric (Barrett Foa), ist von bewaffneten Männern angegriffen worden, während er ein Onlinespiel spielte. Das NCIS-Team wird eingeschaltet. Zunächst zeigt sich Ira allerdings wenig kooperativ. Erst Nells (Renée Felice Smith) Charme bringt ihn zum Reden. Ira arbeitet als Hacker und hatte den Auftrag, einen Schwachpunkt in dem Computersystem zu finden, das die russischen Raketen steuert. Währenddessen trifft Kensi (Daniela Ruah) in Afghanistan einen Menschen aus ihrer Vergangenheit. Schauspieler: Chris O'Donnell (G. Callen) LL Cool J (Sam Hanna) Daniela Ruah (Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Renée Felice Smith (Nell Jones) Barrett Foa (Eric Beale) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Tony Wharmby Drehbuch: Andrew Bartels, Shane Brennan Kamera: Victor Hammer Musik: Jay Ferguson