National Geographic People 23:20 bis 00:05 Dokumentation Horror Trips - Wenn Reisen zum Albtraum werden Gefangen in Thailand GB 2016 2016-11-12 03:05 Stereo 16:9 HDTV Merken Der 25-jährige Martin Garnett verdient als Autohändler in Sydney gutes Geld, will aber noch mehr. Als er einwilligt, harte Drogen von Thailand nach Sydney zu schmuggeln, hält er dies für die Chance seines Lebens. Doch am Bangkoker Flughafen wird er mit 4,7 Kilo Heroin erwischt - genug für die Todesstrafe. Da seine Verurteilung jedoch zufällig an einem buddhistischen Feiertag stattfindet, wird Martin "nur" zu 40 Jahren Haft verurteilt. Jetzt lebt er in Thailands gefährlichstem Gefängnis und hat als der am längsten im Ausland inhaftierte Australier aller Zeiten traurige Berühmtheit erlangt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Banged Up Abroad