Kinowelt 00:00 bis 01:35 Thriller Chloe USA, CDN, F 2009 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die Ärztin Catherine und der Hochschulprofessor David sind seit langem verheiratet. Durch eine SMS von einer Studentin Davids wird Catherine misstrauisch und setzt das Escort-Girl Chloe auf ihren Mann an, um zu überprüfen, ob er ihr treu bleibt. Chloe übt ihren Auftrag mehr als gewissenhaft aus und erzählt Catherine immer detaillierter von ihren Begegnungen mit David. Catherine gerät zunehmend in den Bann Chloes und verliert allmählich die Kontrolle über das Spiel, das schon längst keines mehr ist. Regisseur Atom Egoyan ("Das süße Jenseits") liefert mit "Chloe" einen prickelnden Erotikthriller über sexuelle Obsessionen. Großartig besetzt mit Shooting-Star Amanda Seyfried ("Mamma Mia!"), Julianne Moore ("A Single Man") und Liam Neeson ("96 Hours"). "Sinnlich, spannend, spitze: Diese Ménage à trois hat jede Menge Sex-Appeal!" (Quelle: TV Movie) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julianne Moore (Catherine Stewart) Liam Neeson (David Stewart) Amanda Seyfried (Chloe) Max Thieriot (Michael Stewart) R.H. Thomson (Frank) Nina Dobrev (Anna) Julie Khaner (Bimsy) Originaltitel: Chloe Regie: Atom Egoyan Drehbuch: Erin Cressida Wilson Kamera: Paul Sarossy Musik: Mychael Danna Altersempfehlung: ab 12