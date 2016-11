Kinowelt 20:15 bis 21:55 Thriller Der dritte Mann GB, USA 1949 Nach einer Vorlage von Graham Greene 16:9 SW 20 40 60 80 100 Merken 1 Oscar® Großer Preis der Jury, Cannes Wien, 1948: Der amerikanische Schriftsteller Holly Martins will in der besetzten Stadt seinen alten Freund Harry Lime besuchen. Aber am Tag seiner Ankunft wird Lime beerdigt. Von einem britischen Offizier erfährt Martins, dass Lime ein skrupelloser Schwarzhändler gewesen sein soll. Martins glaubt es nicht und stellt eigene Nachforschungen an. Limes Geliebte Anna, die aus dem russischen Sektor geflohen ist, hilft ihm dabei. Seine Suche nach der Wahrheit zieht Martins immer tiefer in einen gefährlichen Teufelskreis aus Betrug, Korruption und Mord. Schließlich führt ihn die Jagd nach dem "dritten Mann" in das unterirdische Kanalisationsnetz der Stadt. In Carol Reeds Kriminalfilmklassiker nach einer Erzählung von Graham Greene ist das zerstörte Wien die wahre Hauptfigur. Expressiv filmte Kameramann Robert Krasker die zahllosen Ruinen, dunklen Gassen und im packenden Finale sogar die Kanalisation der Stadt. Die atmosphärische Dichte wird durch Anton Karas' weltberühmtes Zither-Thema und Orson Welles' brillante Darstellung vervollkommnet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joseph Cotten (Holly Martins) Alida Valli (Anna Schmidt) Orson Welles (Harry Lime) Trevor Howard (Maj. Calloway) Bernard Lee (Sgt. Paine) Paul Hörbiger (Karl) Ernst Deutsch ("Baron" Kurtz) Originaltitel: The Third Man Regie: Carol Reed Drehbuch: Graham Greene Kamera: Robert Krasker Musik: Anton Karas Altersempfehlung: ab 12