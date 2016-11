Kinowelt 13:45 bis 15:20 Actionfilm Ein Mords Team F 2012 16:9 20 40 60 80 100 Merken Ousmane ist mit seiner Jeans, Kapuzenjacke und einer großen Klappe alles andere als ein Vorzeigepolizist, aber sein Revier ist ja auch die berüchtigte Pariser Vorstadt Bobigny. Dort beschattet er seit sechs Monaten einen kriminellen Ring der Pariser Unterwelt und ist den ganz großen Fischen auf der Spur. Als die Leiche der Gattin eines wichtigen Industriellen entdeckt wird, trifft der cool-lässige Ermittler aus dem Ghetto auf den versnobten François von der Pariser Mordkommission. Ousmanes Ermittlungen und der Mord scheinen in direkter Verbindung zu stehen; dies zwingt den unkonventionellen Vorstadtbullen mit Prinzipien und den triebgesteuerten Schreibtischhengst mit Standesdünkel zu einer intensiven Zusammenarbeit. Da Chaos bei den Ermittlungen ist vorprogrammiert. Laut JOY ein "Saukomisches Buddymovie, das nach einer Fortsetzung schreit!" In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Omar Sy (Ousmane Diakhité) Laurent Lafitte (François Monge) Sabrina Ouazani (Yasmine) Lionel Abelanski (Daniel Cardinet) Youssef Hajdi (Giovanni / Nabil) Maxime Motte (Van Gogh) Léo Léothier (Gérard) Originaltitel: De l'autre côté du périph Regie: David Charhon Drehbuch: David Charhon, Remy Four, Julien War Kamera: Alain Duplantier Musik: Ludovic Bource Altersempfehlung: ab 12