AXN 22:30 bis 23:15 Krimiserie 19-2 Die Party CDN 2014 16:9 Sergeant Houle gibt eine Party in seinem Haus, zu der auch Harvey eingeladen ist. Es fließt reichlich Alkohol, und J.M. nähert sich Beatrice in unerwünschter Weise. Sergeant Dougas, Leiter des anderen Teams im Neunzehnten, versucht, von Houle Personal abzuwerben, was ihm bei Ben zu gelingen scheint. Schauspieler: Adrian Holmes (Nick Barron) Jared Keeso (Ben Chartier) Dan Petronijevic (J.M. Brouillard) Benz Antoine (Tyler Joseph) Mylène Dinh-Robic (Beatrice Hamelin) Conrad Pla (Sergeant Julien Houle) Maxim Roy (Isabelle Latendresse) Originaltitel: 19-2 Regie: Louis Choquette Musik: Nicolas Maranda Altersempfehlung: ab 16