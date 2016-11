AXN 17:25 bis 18:20 Krimiserie Hustle - Unehrlich währt am längsten Die Kronjuwelen GB 2005 16:9 Merken Mickey überrascht das Team mit einem perfiden Plan: Ein Diamant, Teil des britischen Kronschatzes, soll von dem Team gestohlen werden. Um die Sicherheitsmaßnahmen auszukundschaften, besorgt sich Ash einen Job als Putzmann in der schwer gesicherten Galerie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adrian Lester (Mickey Stone) Marc Warren (Danny Blue) Robert Glenister (Ash Morgan) Jaime Murray (Stacie Monroe) Robert Vaughn (Albert Stroller) Rob Jarvis (Eddie) Liz May Brice (DS Hodges) Originaltitel: Hustle Regie: John Strickland Drehbuch: Tony Jordan, Bharat Nalluri Musik: Magnus Fiennes Altersempfehlung: ab 16