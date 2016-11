History 05:05 bis 05:55 Dokusoap American Pickers - Die Trödelsammler Schockstarre USA 2014 Stereo 16:9 Merken Ein Sammler mit einer ungewöhnlichen Vorliebe für Hochspannungs-Kuriositäten enthüllt seine schockierende Sammlung. Mike und Frank beißen auf Granit, als sie mit den Willett-Brüdern verhandeln wollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Danielle Colby-Cushman (Herself) Frank Fritz (Himself) Mike Wolfe (Himself) Originaltitel: American Pickers Regie: Elias Orelup Musik: Frank Meyer Altersempfehlung: ab 12