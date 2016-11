ATV 2 20:15 bis 21:05 Krimiserie Gotham Entfesselt USA 2016 2016-11-13 01:10 Stereo Merken Um sich gegen den als Azrael durch Gotham ziehenden Theo Galavan zu wehren, sucht Jim Hilfe bei dessen Schwester Tabitha. Diese führt Jim und Bullock zur Familiengruft der Dumas, wo sie auf Azrael treffen. Tabitha gelingt es zwar teilweise, ihren Bruder an sein früheres Leben zu erinnern doch damit erweckt sie nur Galavans Versessenheit darauf, Bruce Wayne zu töten. Während Bruce dadurch in Gefahr gerät, wird Tabitha von Azrael schwer verletzt. Als Butch im Krankenhaus um das Leben seiner Partnerin fürchtet, taucht Pinguin auf und unterbreitet ihm ein Angebot, um Rache an Galavan zu nehmen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ben McKenzie (James Gordon) Donal Logue (Harvey Bullock) David Mazouz (Bruce Wayne) Morena Baccarin (Leslie Thompkins) Sean Pertwee (Alfred Pennyworth) Robin Lord Taylor (Oswald Cobblepot) Erin Richards (Barbara Kean) Originaltitel: Gotham Regie: Paul A. Edwards Drehbuch: Danny Cannon Kamera: Christopher Norr Musik: David E. Russo Altersempfehlung: ab 12