ATV 2 16:00 bis 18:50 Oper Cavalleria Rusticana/Pagliacci USA 2015 Stereo Opern von Pietro Mascagni und Ruggero Leoncavallo in einer Aufführung der Metropolitan Opera New York aus dem Jahr 2015. Dirigent: Fabio Luisi. In den Hauptrollen: Eva-Maria Westbroek, Marcelo Álvarez, George Gagnidze, Zeljko Lucic, Patricia Racette u.a. (Eva-Maria Westbroek singt im November und Dezember 2016 an der Wiener Staatsoper die Minnie in Puccinis "La Fanciulla del West" und im April und Mai 2017 die Katerina Ismailowa in Schostakowitschs "Lady Macbeth von Mzensk". Im Februar/März 2017 ist Marcelo Álvarez an der WSO als Calaf in Puccinis "Turandot" zu erleben.). Schauspieler: George Gagnidze (Alfio/Tonio) Eva-Maria Westbroek (Santuzza) Patricia Racette (Nedda) Marcelo Álvarez (Turiddu/Canio) Originaltitel: Cavalleria rusticana - Pagliacci (MET 2015)