ATV 22:45 bis 01:30 Thriller Fletcher's Visionen USA 1997 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Der New Yorker Taxifahrer Jerry Fletcher hat den Kopf voller Verschwörungstheorien, die er immer wieder gern lang und breit seinen Kunden auftischt. Auch eine Zeitschrift gibt er heraus, die mittlerweile fünf Abonnenten hat. Zudem hat es ihm die Junganwältin Alice Sutton angetan. So sitzt er stundenlang in seinem Auto vor ihrer Wohnung und beobachtet sie durch ein Fernglas, auch sie wird mit seinen Thesen und Theorien bombardiert. Erst als er verletzt vor ihrer Tür steht, beginnt sie seine Geschichte zu glauben. Als dann noch der zwielichtige CIA-Psychiater Dr. Jonas auftaucht und es auf Fletcher abgesehen hat, beginnt ein Katz- und Mausspiel, denn die beiden befinden sich in Lebensgefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mel Gibson (Jerry Fletcher) Julia Roberts (Alice Sutton) Patrick Stewart (Dr. Jonas) Cylk Cozart (Agent Lowry) Terry Alexander (Flip) Alex McArthur (Zyniker) Steve Kahan (Mr. Wilson) Originaltitel: Conspiracy Theory Regie: Richard Donner Drehbuch: Brian Helgeland Kamera: John Schwartzman Musik: Carter Burwell Altersempfehlung: ab 16

