DOKUPEDIA: Erfindungen für die Zukunft - Maschinen zum Gedankenlesen

Erfindungen für die Zukunft - Maschinen zum Gedankenlesen

GB, S 2013

In dieser sechsteiligen Reihe präsentiert Schauspieler James Woods in jeder Episode wissenschaftliche Durchbrüche, die das Bild der Zukunft wesentlich prägen könnten. Die Forschungsfortschritte der heutigen Wissenschaft könnten das alltägliche Leben der Menschen soweit verändern, dass sogar Science-Fiction-Welten dagegen alt aussehen. Geht es nach einigen Forschern, dann soll Gedankenlesen mit Hilfe von Hightech-Geräten tatsächlich möglich werden. An der N.Y. Universität forscht man z.B. an einem Helm, der es Soldaten erlaubt, im Einsatz miteinander über Gedanken zu kommunizieren. Außerdem glaubt man, dass in der weiteren Zukunft "Gedankenleser-Headsets" für jeden leistbar wird und verwendet werden kann. Doch wie sicher ist diese Technologie, wer kontrolliert sie? Und ob wir irgendwann dann auch in der Lage wären, lediglich per Gedanken Objekte zu steuern, enthüllt "Dokupedia: Erfindungen für die Zukunft Maschinen zum Gedankenlesen".