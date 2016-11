Österreich 1 15:05 bis 16:00 Musik Apropos Musik Von Georgien in die Welt. Große Opernsängerinnen und Opernsänger aus Georgien. Nino Machaidze, Paata Burchuladze, Iano Tamar, Lado Ataleni, Tamar Iveri, u.a. Merken Von Georgien in die Welt. Große Opernsängerinnen und Opernsänger aus Georgien. Nino Machaidze, Paata Burchuladze, Iano Tamar, Lado Ataleni, Tamar Iveri, u.a. In Google-Kalender eintragen