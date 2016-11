Sky Sport 1 23:15 bis 01:15 Fußball Fußball: European Qualifiers Portugal - Lettland, Gruppe B Stereo 16:9 HDTV Merken Goldener Herbst für Portugal! Nach der Auftaktniederlage gegen die Schweiz (0:2) gewann der amtierende Europameister seine beiden Oktober-Partien mit einem Torverhältnis von 12:0. Der 6:0-Erfolg gegen Andorra setzte in den Portugiesen derartige Glücksgefühle frei, dass sie den "Rausch" gegen die Färöer noch einmal erleben wollten. Ergebnis: 6:0. Allerdings konnte sich Superstar Cristiano Ronaldo nach seinem Viererpack nur einmal in die Torschützenliste eintragen. Im Rampenlicht stand diesmal "Youngstar" Andre Silva vom FC Porto. Der 20-Jährige ballerte sich gegen die Insulaner zu seinem ersten Hattrick. Gegen den FIFA-Weltranglisten 116. aus Lettland wollen die Portugiesen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

