NDR Info 15:05 bis 16:00 Sonstiges Logo Das Wissenschaftsmagazin Wassermassen und Tornados in Deutschland - Leben mit Extremwetter Merken Überschwemmungen auf den Straßen, Wassermassen, die Autos mitreißen, vollgelaufene Keller oder auch Tornados, die in Norddeutschland Bäume entwurzeln und Dächer abdecken. Extreme Wetterlagen haben in den vergangenen Monaten immer wieder Spuren hinterlassen. Die Häufigkeit der Starkregen-Ereignisse mit mehr als 100 Litern Regen pro Quadratmeter und Stunde ist auffällig und wird in Zukunft vermutlich noch wachsen. Gemeinsam mit den entsprechenden Kosten, sagen viele Wissenschaftler. Wie extrem kann das "Extremwetter" in Deutschland noch werden und mit welchen Folgen müssen wir in Zukunft rechnen? Wie können wir unser Hab und Gut - aber auch uns selbst - schützen? Wie teuer kann das für uns werden - und welche Gebiete sind besonders gefährdet? Um diese und weitere Fragen zum Thema geht es am Dienstag, 8. November, ab 19.00 Uhr im Haus der Wissenschaft Braunschweig (Pockelsstraße 11, Aula) bei "Logo - Wissenschaft aus Braunschweig". Mayke Walhorn moderiert die Diskussion. Der Eintritt ist frei. NDR Info sendet das Gespräch am Freitag, 11. November, ab 21.05 Uhr (Wiederholung Sonntag, 13. November, ab 15.05 Uhr). In Google-Kalender eintragen Moderation: Mayke Walhorn Gäste: Gäste: Günter Meon (Leiter der Abteilung Hydrologie, Wasserwirtschaft und Gewässerschutz am Leichtweiß-Institut für Wasserbau der TU Braunschweig), Martin Hubrig (Tornado- und Sturmschaden-Experte, Osnabrück), Kathleen Frühauf (Meteorologin am Zentrum für Agrarm