SWR 2 20:03 bis 23:00 Oper Salvatore Sciarrino: "Superflumina" Opera in un atto Gäste: Anna Radziejewska (Die Frau), Matthew Shaw (Ein junger Mann/Ferne Stimme), Nikola Diskic (Ein Passant/Ein Polizist), Francesco Damiani (Durchsagestimmen), Orchester, Chor, Bewegungschor des Nationaltheater Mannheim, Roland Kluttig (Leitung)