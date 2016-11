SWR 2 15:05 bis 17:00 Sonstiges Zur Person Der Pianist Boris Giltburg Merken Nachdem im Jahr 2013 der 1. Preisträger beim renommierten Königin-Elisabeth-Wettbewerb in Brüssel verkündet worden war, schob sich der Name des damals 29-jährigen israelischen Pianisten Boris Giltburg in die Schlagzeilen. Der sympathische Musiker lernte Deutsch, damit er "die Texte der Schubert-Lieder", die er liebe und des öfteren begleite, "besser verstehen könne". Schon hier erkennt man den Akribiker, der acht bis neun Stunden täglich am Flügel verbringt, um sich in die Tiefen der Musik von Rachmaninow, Mussorgski, Schumann und Beethoven hinein zu leben. Solomusik, Klavierkonzerte und Kammermusik sind die drei Eckpfeiler seines künstlerischen Strebens, und "nur zusammen ergeben sie das ganze musikalische Leben". "Volle Hingabe" ist nach Giltburgs Ansicht ein wesentliches Kriterium für eine überzeugende Interpretation, und er ist sich sicher: "Wenn man nach dem Konzert frisch und munter wirkt, dann ist etwas falsch gelaufen!" In Google-Kalender eintragen