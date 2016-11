kabel eins 22:15 bis 00:10 Magazin Abenteuer Leben am Sonntag Megatrend Do it youself Megatrend Do it yourself D 2016 16:9 HDTV Merken Der neueste Freizeittrend-Trend Nummer eins heißt "Do it yourself". Selber machen, was das Zeug hält, ist das neue Freizeitglück in Deutschland. Aber wieso bevorzugen wir statt relaxter Entspannung neuerdings jede Menge Handwerker-Schweiß auf der Stirn? Wir finden heraus, was uns an DIY so fasziniert! Und: Der Wellness-Würfel! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andreas Türck Originaltitel: Abenteuer Leben am Sonntag

