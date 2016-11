hr2 18:05 bis 19:00 Sonstiges Feature Das lange Schweigen über den Terror. Erinnerungskultur in Spanien Merken 1936, vor 80 Jahren, löste ein gescheiterter Militärputsch den spanischen Bürgerkrieg aus, der von brutalen Repressionen begleitet war. Auch in der sich anschließenden Franco-Diktatur schufen Erschießungen, Konzentrationslager, Folter und Zwangsarbeit ein Klima der Angst. Erst nach Francos Tod im November 1975 wurde aus der Diktatur nach und nach eine parlamentarische Monarchie. 1977 wählte Spanien zum ersten Mal seit 1936 in freien Wahlen ein Parlament. Eine öffentliche Auseinandersetzung mit dem franquistischen Terror fand auch danach jahrzehntelang nicht statt. Ein "Pakt des Schweigens" sollte den reibungslosen Übergang zur Demokratie sichern. Erst um die Jahrtausendwende setzte ein wahrer Erinnerungsboom ein. Seither bemühen sich vor allem nichtstaatliche Organisationen um eine Aufarbeitung der Vergangenheit oft gegen heftigen Widerstand, denn die ideologischen Fronten wirken bis heute fort. In Google-Kalender eintragen